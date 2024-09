Reprodução Instagram Deolane Bezerra foi presa nesta quarta (4)

A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra , presa nesta quarta-feira (4) em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco no âmbito de uma investigação contra um grupo criminoso envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais , também é investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por ligação com o tráfico no Complexo da Maré.

Em fevereiro deste ano, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) abriu um inquérito para investigar a relação da influenciadora com traficantes da Vila do João.

A investigação começou após Deolane divulgar, em suas redes sociais, uma foto em que usa um colar do chefe do tráfico da Maré , Thiago da Silva Folly, o TH da Maré.

A foto foi tirada durante o "Baile da Disney", que acontece na comunidade. "Queremos entender quem a convidou, se recebeu para fazer presença VIP, explicar essa relação dela e da irmã com o TH. Ambas aparecem em várias imagens com o cordão do criminoso", disse à época o delegado Rodrigo Coelho, titular da DRE.

Após a repercussão e a abertura do inquérito, a influencer postou um vídeo admitindo que tirou foto com o cordão. Em comunicado, ela afirmou que não cometeu qualquer "ilícito" e que pensou que o acessório, que estaria circulando por várias pessoas no evento, era uma homenagem à comunidade.

O inquérito da DRE contra Deolane segue em andamento.

