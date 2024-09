Reprodução/Marcelo Camargo - Ag.Brasil SP pode ficar até 6°C mais quente até quinta

Nesta quarta-feira (4), o Brasil enfrenta uma nova onda de calor que traz temperaturas extremas para diversas regiões. A previsão indica que, em muitas capitais, como no Rio de Janeiro e em São Paulo, os termômetros devem superar os 30°C. Em Cuiabá, as máximas chegarão a 41°C, enquanto Palmas registrará até 39°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu também alertas para tempestades e uma queda de temperatura em Rio Grande do Sul e Santa Catarina.



De acordo com o Inmet, a onda de calor deverá elevar as temperaturas em cerca de 5°C acima da média até quinta-feira (5), com maior impacto nas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste. No Sul, quatro alertas foram emitidos para Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Um desses alertas é para tempestades, com possibilidade de granizo.

A MetSul destaca que o calor extremo e o ar extremamente seco aumentarão o risco de incêndios e problemas de saúde. A situação demanda atenção das autoridades para mitigar os impactos deste evento climático severo.

No sul do Rio Grande do Sul, são esperadas chuvas intensas com precipitações de até 50 mm/dia e ventos fortes. No restante do estado e no sul de Santa Catarina, a temperatura deve cair entre 3°C e 5°C. Também há previsão de baixa umidade em partes de Santa Catarina.

Setembro

“Estamos diante de um período prolongado de calor excessivo que afetará várias regiões do país, com temperaturas entre 40°C e 45°C em muitas áreas. Este setembro pode ser um dos mais quentes já registrados no Brasil,” afirmam os meteorologistas da MetSul.

Os especialistas apontam que a onda de calor desta semana pode superar recordes históricos de temperatura máxima em todas as regiões do país, com potencial para quebra de recordes tanto mensais quanto absolutos em algumas localidades. A massa de ar quente afetará intensamente o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Bahia, Piauí e Maranhão.

De acordo com o Climatempo, a onda de calor pode persistir até a segunda quinzena de setembro, com a chegada de uma nova frente fria esperada para o dia 19. No entanto, a previsão de chuvas para algumas áreas está limitada a entre a segunda quinzena de setembro e o início de outubro.



“A umidade do ar poderá atingir níveis críticos, abaixo dos 12% em várias cidades do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, centro-norte de Mato Grosso do Sul e sul de Goiás,” alertam.

O ciclone extratropical que atuou no domingo ao leste do Rio Grande do Sul e Uruguai fez com que a temperatura no estado gaúcho caísse, mas a chegada da onda de calor fará com que o termômetro suba novamente. Na primeira semana de setembro, o Paraná será o mais afetado, com o calor intenso se estendendo ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina na segunda semana do mês.



A MetSul Meteorologia prevê dias de calor intenso para setembro no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com marcas muito acima da média.

Capitais

- Aracaju: mínima de 22°C e máxima de 29°C

- Belém: mínima de 24°C e máxima de 35°C

- Belo Horizonte: mínima de 17°C e máxima de 34°C

- Boa Vista: mínima de 26°C e máxima de 35°C

- Brasília: mínima de 15°C e máxima de 32°C

- Campo Grande: mínima de 21°C e máxima de 38°C

- Cuiabá: mínima de 24°C e máxima de 41°C

- Curitiba: mínima de 15°C e máxima de 29°C

- Florianópolis: mínima de 15°C e máxima de 22°C

- Fortaleza: mínima de 23°C e máxima de 30°C

- Goiânia: mínima de 15°C e máxima de 37°C

- João Pessoa: mínima de 21°C e máxima de 29°C

- Macapá: mínima de 26°C e máxima de 34°C

- Maceió: mínima de 21°C e máxima de 28°C

- Manaus: mínima de 25°C e máxima de 37°C

- Natal: mínima de 22°C e máxima de 29°C

- Palmas: mínima de 24°C e máxima de 39°C

- Porto Alegre: mínima de 12°C e máxima de 18°C

- Porto Velho: mínima de 24°C e máxima de 39°C

- Recife: mínima de 22°C e máxima de 29°C

- Rio Branco: mínima de 22°C e máxima de 37°C

- Rio de Janeiro: mínima de 20°C e máxima de 32°C

- Salvador: mínima de 21°C e máxima de 28°C

- São Luís: mínima de 25°C e máxima de 33°C

- São Paulo: mínima de 16°C e máxima de 30°C

- Teresina: mínima de 20°C e máxima de 36°C

- Vitória: mínima de 21°C e máxima de 30°C



