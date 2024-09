Reprodução Mulher foi mordida por um cachorro





Um homem de 41 anos foi preso em Peruíbe (SP) sob acusação de sequestro , agressão e tentativa de homicídio contra sua companheira, de 37 anos. O caso ocorreu quando o rapaz arrastou a mulher para dentro de casa pelos cabelos, enquanto seu pit bull a mordeu no pescoço e nas pernas.

Um vizinho, ao ouvir os gritos da vítima, acionou a polícia, que chegou ao local, encontrou a mulher ferida e conteve o cão.

Tanto o homem quanto a mulher foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade, mas o estado de saúde deles ainda não foi divulgado.

A vítima relatou ter sido agredida com socos e pontapés, além de ser ofendida e ameaçada de morte pelo parceiro.

O homem, por sua vez, negou as agressões, afirmando que o ataque do cachorro ocorreu durante uma discussão.





Vídeo viralizou

Um vídeo capturado mostra a mulher no chão enquanto o pit bull a ataca, e um homem do lado de fora da casa grita por socorro, expressando medo pela vida da vítima.

"O cachorro está pegando ela, c**!", gritou o rapaz. "Pelo amor de Deus, cara. O que você tá fazendo, mano? O pit bull vai matar a menina!".

O homem foi detido e está sendo acusado de vários crimes, incluindo violência doméstica e tentativa de feminicídio.

Veja o vídeo:







