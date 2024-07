Reprodução/redes sociais Um porteiro foi atacado pelo animal

No último sábado (15), um pitbull atacou cinco pessoas durante uma festa infantil em um condomínio localizado em Feira de Santana, Bahia. O ataque, que envolveu dois adolescentes, uma criança, um porteiro e um morador, foi registrado por câmeras de segurança do local.

A festa acontecia na área de lazer do condomínio, próximo à piscina e à área de estacionamento. As crianças e adolescentes estavam brincando de futebol de sabão quando o cachorro pulou e entrou no brinquedo, causando pânico entre os menores, que saíram correndo.

O porteiro, ao tentar ajudar, caiu e foi atacado pelo animal no chão. Um morador tentou intervir chutando o cachorro, que então perseguiu outra pessoa, forçando-a a se refugiar dentro de um carro para evitar ser mordida.

O pitbull foi contido e preso dentro da quadra de futsal do condomínio, onde permaneceu por três horas, tentando escapar. Os moradores entraram em contato com a dona do cachorro, que enviou um carro para buscá-lo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e atendeu as vítimas, que passam bem.





Não foi o primeiro ataque do pitbull

Testemunhas relataram que o animal vivia sozinho em casa há três meses, sendo alimentado apenas uma vez por semana.

Este não foi o primeiro incidente envolvendo o pitbull; há dois anos, ele atacou a família de um empresário que mora no condomínio, embora ninguém tenha se ferido gravemente naquela ocasião.

Em 2018, Feira de Santana aprovou o Código Municipal de Proteção aos Animais, que exige que cachorros usem coleiras, guias e focinheiras em locais públicos.

O código também responsabiliza os tutores civil e penalmente em casos de ataques. A tutora do pitbull não se manifestou sobre o episódio.

Vídeo:



Porteiro e dois adolescentes ficam feridos após ataque de pitbull em condomínio de Feira de Santana pic.twitter.com/CSf1v93vx6 — Aratu On (@aratuonline) July 15, 2024





