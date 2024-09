FreePik A mãe da menina sofria de esquizofrenia e acabou por maltratar a adolescente Maria dos Reis Araújo Ferreira, 53, foi acusada pelo homicídio da filha, Janaína Araújo Ferreira da Silva, de 14 anos. A denúncia foi feita pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios no domingo, 1.

O inquérito policial mostrou que Maria percebeu diversos sinais de declínio na saúde da filha (dor de estômago, enjoo, falta de apetite, etc) e, mesmo dias depois e “de forma consciente e voluntária, deixou de procurar a assistência médica necessária, se firmando ‘apenas’ na crença e fé religiosa.”

O Ministério informou, na denúncia, que Maria sabia que Janaína tinha diabetes e mesmo assim “se recusava a fornecer alimentação e cuidados básicos à adolescente, além de maltratá-la, o que a levou a ficar em grave estado de saúde e em estado de subnutrição”.

Além dos sinais de subnutrição, a menina apresentava diversas marcas de maus tratos, como queimadura, mancha e privação de alimentação - o que causava “intenso sofrimento”.





Vida familiar e morte

Janaína morava com a mãe e a irmã mais nova. A menina chegou a ser resgatada em 5 de janeiro de 2023 após a irmã denunciar ao pai delas os maltratos e pedir ajuda.

Ela foi imediatamente levada ao Hospital Regional de Planaltina e, depois, para a UTI do Hospital Materno Infantil de Brasília (Hmib). Chegou a ser transferida para o Hospital de Sobradinho, onde morreu em 29 de janeiro.

A garota morreu de sepse (infecção generalizada), pneumonia necrotizante e pielonefrite aguda - todos possivelmente decorridos dos maus tratos que sofreu.

O pai da menina abriu processo pela custódia da irmã mais nova de Janaína. A advogada dele, Samira Pereira Lourenço dos Santos, informou que anteriormente houveram denúncias dos maus tratos. (O pai ganhou guarda em novembro de 2023, e a mãe foi proibida de ver a filha).

“Esse é um caso que precisa de visibilidade, tendo em vista que existiram várias denúncias ao Conselho Tutelar, que demorou muito para tomar providências cabíveis, assim como já ocorreu em outros casos semelhantes,” disse a advogada.

“Infelizmente, isso custou a vida de uma criança, a quem o órgão deveria zelar, e esperamos que a justiça seja feita”,

A mãe Maria tem esquizofrenia paranoide. Entre os sintomas, estavam a ideia de que era perseguida e episódios de agressividade extrema. Esses geravam insônia, falta de higiene, declínio em autocuidados, redução de apetite e hipertimia.

