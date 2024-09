Reprodução/UOL Motorista admitiu ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior e relatou ter sofrido um "apagão" durante o incidente

Sérgio Roberto de Paula, 53, foi preso após atropelar e matar dois adolescentes na Brasilândia, zona norte de São Paulo, no último sábado (31). As informações são do UOL.

Em depoimento à Polícia Civil obtido pelo portal, Sérgio admitiu ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior e relatou ter sofrido um "apagão" durante o incidente.

Ainda segundo a fala de Sérgio, ele teria consumido álcool até por volta da 1h da manhã após participar de uma festa na escola de samba Rosas de Ouro com sua namorada na noite da última sexta-feira (30). Na manhã seguinte, apesar de se sentir mal, ele optou por dirigir até o trabalho.

Durante o trajeto, Sérgio afirmou ter sofrido um "apagão" e só recuperou a consciência após ter atropelado os adolescentes, momento em que chamou a Polícia Militar.





A namorada, Katia Rodrigues de Abreu, confirmou em depoimento que ambos consumiram álcool na festa, tendo relatado também ter recebido uma ligação de Sérgio logo após o acidente.

O teste do bafômetro realizado por Sérgio apontou a presença de 0,36 mg/l de álcool, comprovando que ele estava alcoolizado. Seu advogado, Jadir Brandão, argumentou que o teor alcoólico era "baixo" e que ele não apresentava sinais evidentes de embriaguez.

Sérgio foi liberado em audiência de custódia no domingo (1º), com o juiz Márcio Lúcio Falavigna Sauandag levou em conta a ausência de antecedentes criminais e o fato de ele ter prestado socorro às vítimas. A habilitação foi suspensa como condição para a liberdade.

Em declaração também ao UOL, o advogado Jadir Brandão reforçou que Sérgio não tentou fugir e prestou assistência às vítimas. "Se ele tivesse alguma intenção de má-fé, não teria permanecido no local aguardando a viatura. A dor dos pais é imensurável, mas Sérgio também está desolado", disse o defensor.

