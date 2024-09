Reprodução Gestão de Gustavo Reis conquistou mais um prêmio





Jaguariúna (SP) foi classificada como a cidade brasileira mais inteligente e conectada pela sexta vez consecutiva no ranking Connected Smart Cities 2024 . O município também se destacou em três categorias principais, incluindo Educação, Saúde e Urbanismo, e ficou em 11º lugar no ranking geral entre 656 cidades analisadas.

O Ranking Connected Smart Cities avalia cidades brasileiras com mais de 50 mil habitantes com base em indicadores como mobilidade, meio ambiente, tecnologia e inovação, e outros.

O estudo, realizado pela Urban Systems em parceria com a Necta, utiliza 74 indicadores para analisar as cidades em relação à inteligência, conectividade e sustentabilidade.

“Jaguariúna faz parte de um grupo seleto de municípios que são referência em qualidade de vida, como Florianópolis, Salvador, Vitória, que ganharam o prêmio hoje nessa manhã aqui em São Paulo. Pelo sexto ano consecutivo, Jaguariúna ganhou o prêmio de cidade mais inteligente e conectada do Brasil, com uma população de até 100 mil habitantes”, afirmou o prefeito Gustavo Reis ao receber o prêmio.

Jaguariúna se destaca em áreas como urbanismo, saúde e educação, com investimentos per capita altos, infraestrutura robusta e programas educacionais inovadores, como o Escola Conectada.





Indicadores



O estudo pontua indicadores como a oferta de médicos, a cobertura de saneamento básico, o investimento em saúde e a qualidade da educação para o desenvolvimento de cidades inteligentes.

“Isso mostra que políticas públicas com investimento para conectar os serviços da gestão pública com a população merece esse prêmio. São 74 indicadores avaliados pela consultoria Urban System e também pela plataforma Connected Smart Cities e também com a empresa Necta”, acrescentou o prefeito.

“São três avaliadores que dão esse prêmio, que referencia ainda mais Jaguariúna como uma cidade em qualidade de vida, além de todos os outros que nós ganhamos das outras entidades. Portanto, Jaguariúna, mais uma vez, por melhorar, incentivar e facilitar com que cada vez mais a gente tenha uma Cidade Inteligente Conectada. Viva Jaguariúna!”, concluiu.

