Reprodução Pilotos relataram a mesma falha que havia ocorrido em 29 de agosto

Voos de diversas companhias aéreas registraram atrasos e cancelamentos nesta terça-feira (3), no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, devido a uma nova falha no sinal do Sistema de Posicionamento Global (GPS).

Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Administração do Controle Aéreo Regional de São Paulo relatou hoje mais uma ocorrência de interferências. As informações são do g1.

"A gerência da Anatel São Paulo havia detectado, pela manhã, sinais interferentes com estações de monitoração da Anatel presentes no aeroporto internacional de Guarulhos, o que motivou a imediata diligência a campo com equipes de fiscais para nova tentativa de localização da fonte interferente", afirmou a agência em comunicado.

Nesta tarde, as equipes de fiscalização estavam em operação para "localizar a fonte da interferência e assim solucionar o problema".





A Gol declarou ao portal que, devido a interferências no sinal de GPS no aeroporto de Guarulhos (GRU), a companhia enfrenta impactos pontuais em suas operações.

"A situação, que afeta também outras companhias aéreas, está sendo gerenciada em conjunto com a administração aeroportuária. Todos os clientes afetados estão recebendo as facilidades previstas. A Companhia reforça que as ações em relação aos voos foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da GOL."

A Azul, por sua vez, confirmou o cancelamento de dois voos, e, por volta das 13h50, a Latam informou que suas operações no aeroporto já haviam sido normalizadas.

"Algumas decolagens sofreram atrasos na manhã desta terça-feira devido a questões técnicas do aeroporto, fato totalmente alheio ao controle da LATAM."

Segundo a concessionária GRU Airport, a intermitência no sistema de navegação (GNSS), específico para aeronaves, provocou atrasos pontuais nas decolagens de algumas companhias aéreas. "Os sistemas do aeroporto e os de navegação aérea seguem operando normalmente."

Além disso, a GRU Airport acrescentou que as equipes técnicas estão trabalhando na identificação e resolução do problema. Os pilotos relataram a mesma falha que havia ocorrido anteriormente, em 29 de agosto.

Na semana anterior, o problema levou ao cancelamento de vários voos com origem ou destino em Guarulhos, embora o número exato de suspensões não tenha sido divulgado.



