Um grupo de pescadores encontrou uma sucuri de mais de três metros de comprimento morta em Lago de Itaipu, Mercedes, Paraná . O Incidente foi no domingo, 1.

A serpente morreu após ficar presa em uma rede de pesca abandonada no lago. Foi encontrada por um grupo de pescadores que usava um barco e percebeu algo flutuando.

Os homens tentaram salvar a sucuri, mas sem sucesso. Os pescadores que encontraram o animal mostraram-se descontentes com o ocorrido.





Os pescadores conversaram com o jornal local CGN e comentaram sobre a irresponsabilidade de abandonar redes, pois estas podem prender e afogar animais, como houve neste caso.

O ideal é recolher as redes após o fim das pescarias, verificar se estão inteiras e se há necessidade de pegar fragmentos.

