Reprodução Eliomar Cardoso da Silva

Eliomar Cardoso da Silva, candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores em Iguatu, Ceará, forjou o próprio sequestro, afirma a Polícia Federal (PF), que o indiciou por falsa comunicação de crime na cidade a cerca de 389 quilômetros de Fortaleza.

Segundo a investigação, ele reportou o suposto crime às autoridades locais, afirmando que havia sido sequestrado por organização criminosa.

Apesar de iniciar a investigação, a PF apontou que desde o início notou algumas "inconsistências".

"O candidato a vereador, que colaborou com as investigações, confessou aos agentes da PF ter forjado o crime.", disse a polícia.

Em nota, o Ministério Público Eleitoral de Iguatu afirma que irá pedir os documentos da investigação à Policia Federal "com objetivo de cessação do registro de candidatura" com base no artigo 340 do Código Penal Brasileiro.

"A notícia se espalhou rapidamente, gerando grande repercussão nas redes sociais e na imprensa, com uma série de fake news alimentando a narrativa."

Eliomar Cardoso aparece com candidatura deferida até a manhã deste domingo (1°) no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na área de declaração de bens, segundo o TSE, ele declarou R$ 155 mil em bens: um imóvel de R$ 120 mil e um automóvel de R$ 35 mil. Eliomar é servidor público municipal e técnico em enfermagem.