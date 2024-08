Reprodução Imagem do teto do Santuário do Morro da Conceição, que desabou nesta sexta-feira (30)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestou seu pesar pela tragédia ocorrida no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife, onde o teto da igreja desabou durante uma distribuição de cestas básicas na tarde desta sexta-feira (30).



Em uma nota, disse Lula: "Com muita tristeza, soube das duas mortes e dezenas de feridos, alguns em estado grave, no Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife. Uma tragédia. Minha solidariedade com as vítimas, seus familiares, amigos e com a cidade de Recife neste momento".

Desabamento

O colapso, que aconteceu por volta das 13h30, resultou na morte de dois homens, segundo informações da prefeitura do Recife. Entre os escombros e os bancos da igreja, pelo menos 22 pessoas ficaram feridas, conforme relatado pela vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause (Cidadania). No momento do acidente, havia entre 60 e 70 pessoas presentes no santuário.

Os feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Nova Descoberta e para o Hospital da Restauração (HR). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.





A causa do desabamento continua sendo investigada. O incidente ocorreu 100 dias antes da Festa do Morro, uma celebração em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. O perfil do santuário no Instagram informou que a instalação das placas solares no teto da igreja foi concluída há seis dias.

O Corpo de Bombeiros enviou 32 militares ao local, com o apoio de 15 policiais militares. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Defesa Civil também estiveram presentes, conforme o Centro de Operações do Recife (COP).

