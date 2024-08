Reprodução O cantor Bony Junior dirigia em alta velocidade e embriagado, e bateu em viatura Divulgação

Três agentes da Polícia Militar (PM) foram condenados nesta quarta, 28, pelo assassinato de José Bonifácio Sobrinho Junior, ou Bony Junior, em 2012. Ele era cantor sertanejo e foi morto com um tiro na cabeça em Goiatuba, Goiás.

Os suspeitos do crime eram Silmar Silva Gonçalves, André Luís Rocha e Aluísio Felipe dos Santos. O trio foi condenado a 14 anos e três meses de prisão para cada.

O julgamento foi em júri popular e a pena será, primeiramente, em regime fechado, como determinou o Tribunal de Justiça de Goiás. Os acusados podem recorrer.

Aluísio na PM, e Silmar e André foram dispensados da função e não terão mais aposentaria da polícia. Edson Silva da Cruz, outro PM, também era réu mas morreu durante o processo.

O crime

Bony Junior foi executado com um tiro na cabeça em 28 outubro de 2012. De acordo com relatos oficiais, ele dirigia a alta velocidade em rodovia e estava sob efeito de álcool.

O carro se Bony bateu contra uma viatura da polícia. Um dos policiais dentro do veículo ficou gravemente ferido, e isso estimulou os colegas a atiraram nele.

Investigações posteriores descobriram que os PMs chegaram a implantar uma arma no carro do cantor após o assassinato. A ideia era simular um confronto armado entre vítima e polícia, o que poderia isentarar da culpa de assassinato.

Julgamentos e processos

Os PMs foram julgados também em 2016. O júri anunciou, então, homicio culposo (sem intenção de matar), e a família da vítima recorreu. O novo júri, de 2024, negou a possibilidade de crime doloso.

Considerou-se, no novo julgamento, que os policiais tiveram intenção de matar e agiram de modo a impossibilitar a defesa da vítima. O trio foi considerado de homicídio doloso, com intenção de matar.

