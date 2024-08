8ª Coorpin/Teixeira de Freitas 38 quilos de maconha estava dividido em cerca de 48 barras

Um dono de restaurante na cidade de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia, foi preso nesta sexta, 30, com 38 quilos de maconha. O homem tem 43 anos e sua identidade não foi revelada.

O homem estava sob investigação desde 2023, após passar por uma apreensão em Itabuna. A quantia com a qual foi encontrado esta semana garantiu uma atuação em flagrante por tráfico de drogas.

A operação foi conduzida por agentes da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas) e da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes de Itabuna (DTE/Itabuna).

A maconha foi encontrada na casa do suspeito, que fica em Monte Castelo, bairro.

Os 38 quilos estavam divididos em cerca de 48 barras armazenadas em uma geladeira noa fundos do imóvel.





Também foram apreendidas balanças usadas para pesar drogas e eletrônicos que podem ter mais informações sobre o crime.

A ação emitiu também mandados de busca para um bar e restaurante na Av. São Paulo, além de diversos endereços associados a outros criminosos em Vitória da Conquista, cidade próxima.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.