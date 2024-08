Reprodução/redes sociais Filho de candidato a prefeito, advogado é assassinado a tiros em SP

Na manhã de quarta-feira (28), Leonardo Bonafé , um advogado de 25 anos foi morto após ser baleado em frente ao seu escritório na região do Parque Três Marias, em Taubaté , interior de São Paulo.

Ele é filho de Flávio Bonafé (MDB), candidato a prefeito de São Luiz de Paraitinga, na região do Vale do Paraíba. O velório e sepultamento de Leonardo ocorreram em São Luiz de Paraitinga.

Leonardo foi baleado dentro de seu carro. Os disparos vieram de outro veículo, conforme relatado pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

A SSP-SP não divulgou se há uma investigação sobre a possibilidade de motivação política.

Após o incidente, o celular e o carro do advogado foram apreendidos para exames pelo Instituto de Criminalística (IC) e pelo Instituto Médico Legal (IML).

Até o momento, o caso está sendo investigado como homicídio pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Taubaté, com diligências em andamento para identificar os responsáveis e esclarecer os fatos.

No Instagram, a equipe de Flávio Bonafé publicou uma homenagem emocionada ao advogado, destacando-o como um amigo leal e jovem promissor.

Flávio expressou o quanto Leonardo era amado e a dor pela perda, enquanto a mãe de Flávio, Luciana Bonafé, descreveu o filho como um motivo de orgulho e expressou sua tristeza em uma publicação.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em São Paulo manifestou "repulsa e profunda consternação" pelo crime, chamando-o de um ataque intolerável ao Estado de Direito.

A OAB-SP afirmou que seguirá acompanhando o caso para garantir uma investigação rigorosa e a punição dos responsáveis.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .