Paulo Pinto/Agência Brasil São Paulo deve ter máximas até 24ºC

Com o afastamento do ar polar que pairava sobre o Brasil , o calor deve retornar ao Sul e ao Sudeste a partir desta quinta-feira (29). Com isso, os níveis de umidade relativa do ar devem ficar ainda mais baixos.

As regiões Sul e Sudeste devem registrar temperaturas mais amenas no fim de semana, especialmente a partir de sexta-feira (30).

Em São Paulo, a máxima deve ficar na casa dos 24ºC. No Rio e em Belo Horizonte, podem chegar a 27ºC. A expectativa é que essas capitais atinjam 30ºC durante o fim de semana.

Já Porto Alegre deve registrar máxima de 24°C e Curitiba, 22°C.

Tempo seco e risco de queimadas

O calor esperado para o Centro-Oeste é mais intenso, com temperaturas acima de 35ºC. . Em Cuiabá, os termômetros podem atingir até 38°C. Em Campo Grande e em Goiânia, as máximas ficam na casa dos 33°C.

Além disso, a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30% em todos os estados do Centro-Oeste, norte do Paraná, São Paulo, oeste de Minas Gerais, oeste de parte do Nordeste e sul da região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A baixa umidade do ar, somada ao calor intenso, pode favorecer o surgimento de queimadas e contribuir para que os efeitos delas se intensifiquem na atmosfera. Por isso, as cidades ainda podem amanhecer encobertas por cinzas e fumaças neste fim de semana.

