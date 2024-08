Divulgação / Rede D’or Hospital São Luiz Anália Franco é particular e fica na zona leste de São Paulo

Um homem suspeito de abusar de uma paciente foi preso nesta segunda, 26. Ele trabalhava como técnico de enfermagem no Hospital São Luiz Anália Franco, zona leste de São Paulo, e se entregou à polícia.

O crime foi reportado no final de julho. O homem abusou de uma mulher de 26 anos enquanto ela estava sedada. O técnico estava com mandado de prisão temporária em aberto, porém, foragido.

A investigação é por parte do 30º DP (Tatuapé), e a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) de São Paulo disse que as diligências prosseguem.

Crime

O SBT News apurou que o homem, cujo nome não foi identificado, teria abusado de uma paciente no final de julho.

O funcionário entrou no quarto da vítima para medicação. Ela estava sedada e ele, aproveitando o momento, a segurou pelos cabelos e a levou para o banheiro dentro do quarto.





A polícia encontrou, posteriormente, mechas do cabelo da vítima arrancadas durante o crime. O uniforme do técnico de enfermagem também foi apreendido e havia vestígios de sêmen.

Completando a investigação, a polícia pediu por vídeos de câmera de segurança e solicitou exames íntimos para a vítima.

Hospital demite funcionário

O Hospital São Luiz Anália Franco anunciou, em nota, o afastamento seguido de demissão do enfermeiro. "O Anália Franco informa ainda que está colaborando integralmente com as investigações das autoridades e oferecendo todo o apoio à família e à paciente envolvida", finalizou a unidade de saúde

