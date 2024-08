Reprodução Vizinhos pediram para casal não pular





Imagens gravadas nesta quarta-feira (28) mostram toda a destruição causada por um incêndio na última terça (27) no apartamento da família que morreu após pular de um prédio para tentar escapar das chamas. Um casal , um bebê e um cachorro não resistiram aos ferimentos da queda .

Ontem, Graciane Rosa de Oliveira, 35, o marido, Luiz Evaldo, 28, Léo, filho do casal, e o cachorro estavam na varanda no momento em que começou o fogo, que tomou conta do local. Desesperados, marido e mulher pegaram a criança e o cachorro e se jogaram do sétimo andar numa tentativa de se salvarem.

Veja o vídeo:







Desespero

Vizinhos viram de perto o desespero da família. Eles pediram para que o casal não pulasse, mas não foram ouvidos. Felipe Ferreira, que mora no bloco ao lado, contou à TV Anhanguera que viu as vítimas pulando da varanda.

"Começamos a gritar para eles não pularem, mas as chamas começaram a tomar conta deles na hora. Acabou que eles se jogaram", desabafou.





Motivo

A perícia iniciou os trabalhos para descobrir o motivo do incêndio, que só foi controlada com a chegada de bombeiros de Valparaíso, Luziânia e do Distrito. “Qualquer informação sobre as origens dos incêndios antes da conclusão desse processo é considerada especulação prematura e imprecisa”, explicou a corporação.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.