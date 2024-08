Agência Brasil Relatora de processo contra deputado Chiquinho Brazão pede cassação

Em seu parecer final, a deputada Jack Rocha (PT-ES) recomendou ao Conselho de Ética da Câmara, nesta quarta-feira (28), a cassação do mandato de Chiquinho Brazão (sem partido). Ele é acusado de ser um dos mandantes do assassinato da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018.



"Faz-se impositiva a perda de mandato para impedir que o representado faça obstruções à Justiça. Destaco a influência da família Brazão no Rio de Janeiro e a quebra do decoro parlamentar do deputado", diz um trecho do relatório lido por Jack.

Em abril, quando começaram as investigações, a Câmara, em uma votação acirrada, decidiu por manter o mandato de Brazão, apesar da prisão do deputado.

A Polícia Federal argumenta que Chiquinho Brazão e seu irmão, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado Domingos Brazão, foram os mandantes do homicídio da vereadora Marielle Franco.

Além dos dois irmãos, também foi preso o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa. A investigação apontou o policial como acobertador do crime, garantindo aos mandantes uma espécie de imunidade aos envolvidos.

Durante a sessão da Câmara, Chiquinho reiterou sua inocência: "Marielle era minha amiga, não tenho nada a ver com este caso. Eu sempre defendi o debate, acima de tudo. Sempre debati em bom nome com vereadores da esquerda".

No segundo trimestre de 2017, Chiquinho, então vereador do Rio, teria sido contra a atuação de Marielle Franco em relação ao projeto de lei nº 174/2016, que visava regularizar um condomínio na Zona Oeste do Rio sem seguir critérios de interesse social.

O ex-policial militar Ronnie Lessa, que está preso desde 2019 pela acusação de matar Marielle e Anderson, fez essas revelações em um acordo de delação premiada com a PF e a Procuradoria-Geral da República.

