Planet Labs PBC Imagens mostram como ficou a região em SP após incêndio





O estado de São Paulo está passando por sua pior temporada de queimadas em décadas, com o mês de agosto registrando o maior número de focos de incêndio desde 1998, segundo o Inep . Imagens de satélite da Planet Labs PBC revelam a devastação causada pelas chamas, mostrando vastas áreas de campos verdes transformadas em terra arrasada.

As imagens também evidenciam a persistência do fogo, com focos ainda ativos mesmo em regiões já consumidas pelas chamas.

Diante da gravidade da situação, o governo federal anunciou uma série de medidas emergenciais para combater os incêndios e prestar auxílio aos municípios mais afetados.

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, destacou a severidade do cenário: “É uma verdadeira guerra contra o fogo e criminalidade. Tem uma situação atípica. Você começa a ter em uma semana, praticamente em dois dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo. Isso não faz parte da nossa curva de experiência nesses anos de trabalho com fogo”.

A preocupação com o aumento dos incêndios no Brasil em 2024 é crescente. Com mais de 100 mil focos registrados até agosto, o país enfrenta a pior temporada de queimadas desde 2010, registrando um aumento de 75% em relação ao ano anterior.

Os estados de São Paulo e Minas Gerais são os mais atingidos, com São Paulo batendo recordes de focos de incêndio. Marina Silva fez um alerta ao relembrar o Dia do Fogo, evento catastrófico ocorrido no Pará em 2019, enfatizando a gravidade da situação atual.





Polícia Federal abriu investigação

Em resposta à onda de incêndios florestais, o governo brasileiro, através da Polícia Federal (PF), iniciou investigações para determinar se os incêndios foram provocados de forma criminosa, com um foco especial em São Paulo.

As investigações já resultaram na prisão de três suspeitos, sendo dois em São Paulo e um em Goiás. Em São Paulo, um homem foi preso em São José do Rio Preto e outro em Batatais, ambos sob a acusação de terem ateado fogo intencionalmente.

Em Goiás, um homem foi preso em flagrante enquanto incendiava uma propriedade rural em Piranhas, uma área já monitorada pela polícia devido a outros incêndios criminosos.

