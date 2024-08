Foto: Mycchel Legnaghi O vale do Caminhos da Neve co geada

A presença de uma massa de ar polar que se alastrou pelo estado de São Paulo promete uma terça-feira (27) gelada em praticamente todos os municípios paulistas, especialmente nas primeiras horas do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de geada para várias cidades, que devem sofrer com temperaturas mínimas baixas.

Impacto nas cidades paulistas

Até mesmo cidades conhecidas pelo calor, como Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, poderão ser atingidas. Em Ribeirão Preto, a mínima prevista é de 7°C, mas a temperatura pode alcançar até 30°C durante o dia, quando o sol aparecer e o tempo esquentar. Já São Paulo pode registrar nesta terça-feira a menor temperatura do ano, com mínima prevista de 5°C.

Condições na capital paulista

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura de São Paulo, indica que o ar frio de origem polar trará mais dias com predomínio de sol e temperaturas baixas, especialmente nas noites e madrugadas. Para esta terça-feira, o amanhecer deve apresentar variação de nuvens e termômetros em torno de 5°C em média. Contudo, a nebulosidade deve se dissipar, e o sol predominará ao longo do dia, resultando em uma temperatura máxima média de 18°C.

Os índices de umidade devem ficar baixos, em torno de 35%, abaixo do ideal para a saúde humana, que é de pelo menos 60%. O CGE também prevê que na quarta-feira (28) a formação de névoa úmida e céu nublado marcarão o início do dia. No entanto, assim como no dia anterior, o sol deve aparecer e predominar, facilitando o aumento gradual da temperatura na região metropolitana de São Paulo. Os termômetros devem oscilar entre 8°C na madrugada e 22°C à tarde, com índices de umidade próximos a 40%.

Não há previsão de chuva para esta semana no estado de São Paulo, o que deve manter o clima seco, mas intensificar a sensação de frio.



Alerta laranja

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para geadas intensas que podem provocar prejuízos significativos às plantações no sul do Brasil. O aviso cobre regiões chave para a agricultura, incluindo a Serra Catarinense, o Noroeste do Rio Grande do Sul e o Sudeste Paranaense, onde as temperaturas mínimas previstas variam entre 0°C e 3°C. Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, descreveu o cenário como "eventos extremos".

Enquanto o sul do país se prepara para enfrentar as baixas temperaturas, outras áreas do Brasil devem experimentar clima frio, porém mais estável ou com leve declínio nas temperaturas. No Rio de Janeiro, a previsão para esta terça-feira (27) é de clima estável, com mínimas de 13°C e máximas de 23°C.



A partir de quarta-feira (28), a temperatura deve começar a subir ligeiramente, mas o céu permanecerá nublado com algumas nuvens. Esta tendência de elevação gradual das temperaturas deve persistir até sexta-feira (30), com mínimas de 16°C e máximas de 28°C.

Na capital mineira, Belo Horizonte enfrentará grandes amplitudes térmicas, com variações de até 17°C na sexta-feira (30). A cidade terá um clima estável ao longo da semana, com pequenas oscilações nas temperaturas máximas, e um declínio nas mínimas para 11°C e máximas de 28°C na sexta-feira (30).



O declínio de temperatura previsto para esta terça-feira deve cessar no mesmo dia, com a tendência de aumento das temperaturas nos próximos dias, conforme explica Andrea Ramos: "Estamos vivendo eventos extremos a todo o tempo. O calor já está predominando no Norte e Nordeste, e deve aumentar no Centro-Oeste, onde ocorrem as queimadas", explica.



A previsão de geadas é particularmente preocupante para os agricultores, que podem enfrentar perdas significativas caso não adotem medidas preventivas. As geadas podem congelar a água nas plantas, resultando na destruição de produtos sensíveis ao frio.

O alerta laranja, que indica "perigo" na escala de monitoramento meteorológico, sugere um risco substancial de danos. Além das áreas já mencionadas, o alerta também abrange o Oeste Catarinense, o Vale do Itajaí e a Região Metropolitana de Curitiba.

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a semana será marcada por grande amplitude térmica, com mínimas chegando a 8°C e máximas de 20°C. A partir de quarta-feira, a cidade enfrentará dias nublados.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.