Reprodução Monique e o ex tem um filha de 11 anos

Monique Jamily Pereira da Silva, morta no Paraná e encontrada enterrada em Itapoá, Santa Catarina , na quinta-feira (15), estava separada do suspeito pelo assassinato há 4 anos, segundo o delegado Thiago Teixeira.

A vítima também já havia denunciado o ex ao menos uma vez por violência doméstica , segundo o investigador. Detalhes da denúncia não foram informados.

Detido em Joinville, no Norte de Santa Catarina, o homem não aceitava o término do relacionamento e viajou mais de 500 quilômetros até Rolândia (PR) na tentativa de reconquistar a ex-companheira. Sem convencê-la, ele decidiu tirar a vida de Monique com um tiro na cabeça.

A morte da vítima ocorreu no dia 8 de agosto em Rolândia (PR), a cerca de 530 quilômetros de Joinville, onde o corpo foi encontrado enterrado. O ex-namorado foi preso na terça-feira (13) e confessou que, após matar a mulher, colocou o corpo no carro e seguiu para Itapoá, onde a sepultou.





Suspeito vigiado

De acordo com a Polícia Civil, o ex de Monique viajou para Londrina na terça-feira (6) e voltou para Santa Catarina na madrugada de sexta-feira (9). A partir desse momento, ele passou a ser vigiado pelo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre).

"Ele [preso] disse que ela [a vítima] não aceitou ir para Santa Catarina com ele e começaram a discutir. Nesse momento, determinou que ela saísse do veículo e efetuou um disparo de arma de fogo na cabeça dela", afirmou Teixeira ao g1.

Após o homicídio, o homem se escondeu em um apartamento em Joinville, onde foi preso na terça, durante o cumprimento de mandado de prisão preventiva. Segundo o g1, a investigação diz que o suspeito agiu sozinho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.