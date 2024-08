Reprodução/Agência Brasl Onda de calor no Rio

Após uma semana marcada por baixas temperaturas em várias regiões do Brasil, o Instituto de Meteorologia Nacional (Inmet) emitiu alertas para uma onda de calor e baixa umidade que afetarão diversas partes do país nesta sexta-feira (16).

Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, e áreas de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso serão impactados por essas condições. Além disso, há um alerta para chuvas intensas no Amazonas.

Algumas cidades do Centro-oeste e norte de Minas Gerais podem registrar temperaturas acima dos 40°C.

Em São Paulo, a expectativa é que máxima de 31°C no domingo (18). No Rio de Janeiro, os termômetros devem chegar a 34 °C.

Apesar das previsões para esta sexta-feira (16), a MetSul Meteorologia indica que o frio no centro-sul do Brasil deve intensificar-se na segunda metade de agosto, podendo resultar em geadas nos estados do Sul.

Detalhes dos Alertas

Baixa Umidade: O Inmet emitiu um aviso para baixa umidade relativa do ar, que deverá variar entre 20% e 30% em partes dos estados do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Pará. O calor intenso combinado com a baixa umidade pode gerar leve risco à saúde.

Onda de Calor: A previsão é de que as temperaturas fiquem até 5ºC acima da média por um período de até três dias. Em Florianópolis e Curitiba, as máximas devem alcançar 26°C e 28°C, respectivamente, enquanto as mínimas estarão em torno de 15°C e 13°C. Em Campo Grande, a temperatura pode chegar a 35°C com mínima de 21°C, e espera-se névoa seca durante o dia.

Chuvas Intensas: No Norte, especialmente no Amazonas, a previsão é de chuvas intensas, com precipitações de até 50 mm/dia e ventos fortes. Em Manaus, as temperaturas estarão entre 35°C e 25°C.

Capitais do Sudeste: As capitais enfrentarão grandes variações térmicas com poucas nuvens. O Rio de Janeiro pode registrar máximas de 34°C e mínimas de 14°C. São Paulo e Belo Horizonte terão temperaturas entre 31°C e 14°C, enquanto Vitória terá máximas de 28°C e mínimas de 18°C.

Os cidadãos devem se preparar para essas condições climáticas extremas, ajustando suas atividades e cuidados à previsão do tempo.