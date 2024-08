Reprodução/TV Globo Acidente aconteceu na Avenida Interlagos





Igor Ferreira Sauceda, motorista da Porsche acusada de causar a morte de um motociclista em um acidente ocorrido no dia 29 de julho, possui um histórico preocupante de infrações de trânsito, acumulando mais de 400 pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O réu está preso desde o dia do incidente.

De acordo com informações obtidas pelo UOL e anexadas ao processo, Sauceda acumula 450 pontos devido a 94 multas registradas no Sistema Integrado de Multas. O principal motivo das infrações é a velocidade excessiva, com mais de 60 multas relacionadas a ultrapassagens dos limites permitidos. Além disso, há registros de multas por transitar a uma velocidade 50% superior ao limite, utilizar faixas exclusivas para transporte coletivo, parar sobre a faixa e estacionar irregularmente. As multas foram registradas em São Paulo, cidades metropolitanas e até mesmo no Rio Grande do Sul, estado de origem de Sauceda.



No momento do acidente, o Porsche Cayman dirigido por Sauceda tinha um débito de R$ 24,5 mil referente ao IPVA de 2024. O veículo é blindado, fabricado em 2018, e avaliado em mais de R$ 400 mil. No entanto, Sauceda não consta como o proprietário do carro; o Porsche está registrado em nome de uma empresa localizada em Diadema, na região metropolitana de São Paulo. Além do Porsche, o réu foi multado dirigindo outros veículos de luxo, como um Mercedes C180 CGI Classe C e uma BMW X1.



Imagens de câmeras de segurança mostram o Porsche perseguindo a motocicleta antes da colisão. A motocicleta ficou completamente destruída, e o Porsche foi encontrado atravessado na avenida. O motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo não sobreviveu aos ferimentos e foi socorrido ao Hospital do Grajaú, mas faleceu. A namorada do motorista, que estava no banco do passageiro, sofreu ferimentos leves e foi atendida em um pronto-socorro.



Acredita-se que o acidente tenha ocorrido após uma briga de trânsito. As imagens mostram o momento da batida e indicam que o motorista saiu do veículo normalmente. Populares teriam confrontado Sauceda, acusando-o de ter matado o motociclista por causa do retrovisor do carro, o que ele negou.

O advogado de Igor, Carlos Bobadilla, afirmou que o motorista estava voltando do trabalho no momento do acidente. Bobadilla descreveu Sauceda como “um cara trabalhador, honesto, do bem, que jamais teve qualquer antecedente criminal em toda a sua vida”, e ressaltou que o réu não estava bêbado durante o acidente.



Em resposta ao acidente, a Porsche Brasil emitiu uma nota expressando profundo pesar pela morte de Pedro Kaique Figueiredo e apresentando condolências à família e amigos da vítima. A empresa reafirmou seu compromisso com a segurança nas estradas e destacou que não possui qualquer vínculo com o motorista envolvido no acidente.



A Porsche afirmou: "Investimos extensivamente em programas de treinamento de condução como forma de ampliar a segurança no uso dos automóveis. Além disso, oferecemos um portfólio de oportunidades para utilização dos veículos em ambientes seguros e controlados. Que a lembrança deste e de outros trágicos acontecimentos inspire a reflexão e a promoção de uma conduta mais segura e responsável."

Igor Ferreira Sauceda permanece preso enquanto o caso segue em investigação. A situação destaca não apenas a gravidade do acidente, mas também o preocupante histórico de infrações e débitos do réu. O processo está em andamento e continuará a ser acompanhado de perto pela mídia e pela opinião pública.