Reprodução: TSE Babu Santana e Mário Gomes

As Eleições Municipais de 2024 acontecem em outubro e a lista de famosos que estão na corrida eleitoral é impressionante: de ex-BBB à campeão mundial, veja abaixo os famosos que estão concorrendo a cargos políticos:



Datena

Datena, que já foi apresentador do Brasil Urgente na TV Band, se candidatou finalmente a um cargo político. Ele está concorrendo como prefeito pelo partido PSDB. Em comunicado ao TSE, ele afirmou possuir um patrimônio de R$ 38,3 milhões.

Babu Santana

Candidato a vereador pelo PSOL, o ex-BBB e ator Babu Santana faz a sua estreia no meio político. Concorrendo no Rio de Janeiro, o artista é conhecido por ter protagonizado a cinebiografia do cantor Tim Maia e pelos seus papéis em obras como "Cidade de Deus" e "Estômago". O carioca declarou um patrimônio de R$ 685,8 mil.

Luisa Mell

Conhecida pela sua luta na defesa da causa animal, Luisa Mell está como candidata a vereadora na cidade de São Paulo. Esta é a sua primeira vez na política e ela está concorrendo pelo União Brasil. A apresentadora declarou possuir um patrimônio de mais de R$ 8,8 milhões.



Bebeto Tetra

O jogador de futebol Bebeto, que ganhou o tetracampeonato na Copa de 1994, irá concorrer como vereador, na cidade do Rio de Janeiro. Neste ano, ele está filiado ao partido PSD e já se candidatou como deputado estadual em três eleições: 2010, 2014 e 2018. O atleta tentou, em 2022, concorrer a deputado federal, mas não conseguiu e se tornou suplente. Ao TSE, ele afirma possuir patrimônio de mais de R$ 6 milhões.

Dudu Camargo



Dudu Camargo, ex-apresentador do SBT, também está no seu primeiro ano dentro da política. O comunicador está concorrendo como vereador pela cidade de São Paulo com o partido Republicanos. também decidiu estrear na política. Ao TSE, Camargo informou que tem Ensino Fundamental completo e que “não há bens a declarar”.



Lúcia Gagliasso

A Mãe do ator Bruno Gagliasso está se candidatando ao cargo de vereadora na cidade do Rio de Janeiro. Filiada ao PL, ela disse ao TSE que “não há bens a declarar”. Além dela, o irmão do marido de Giovanna Ewbank, Thiago Gagliasso (PL) é deputado estadual na cidade carioca.

Zilu Camargo

A mãe da cantora Wanessa, Zilu Camargo, é uma das candidatas a vereadora pelo mesmo partido que Luísa Mell, o União Brasil. Ela está concorrendo pela primeira vez a um cargo político e possui um patrimônio de mais de R$ 8,6 milhões.



Mário Gomes

O ator Mário Gomes se candidatou a vereador na cidade de Rio de Janeiro para as Eleições de 2024. Ele irá concorrer com o Republicanos e afirmou ao TSE que “não há bens a declarar”. Essa não é a primeira vez que o artista tenta um cargo político: nas eleições de 2006, 2018 e 2022, ele se candidatou a deputado estadual. Como vereador, ele está se candidatando pela segunda vez, ja que a primeira foi em 2016.

Alexandre Correa

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa concorrerá como vereador pelo partido Avante. Esse é o primeiro ano dele na política e declarou um patrimônio de mais de R$ 8,6 milhões.

Marquito

O participante do programa do Ratinho, Marquito, irá concorrer como vereador pelo Republicanos neste ano. Ele possui um patrimônio avaliado em R$ 667,5 mil. Esta será a sexta vez que o artista se candidata a um cargo político.



Serginho Hondjakoff Cabeção

Conhecido nacionalmente por ter intepretado o personagem Cabeção na novela Malhação, Serginho Hondjakoff está no seu primeiro ano como candidato político (Cidadania). Filiado ao Cidadania, ele está concorrendo ao cargo de vereador na cidade do Rio de Janeiro.

Léo Áquilla

Ex A Fazenda, a youtuber Léo Aquilla irá concorrer pelo MDB como vereadora, na cidade de São Paulo. A jornalista afirmou possuir um patrimônio de R$ 839,8 mil.

Alexandre Frota

O ex-deputado Alexandre Frota irá concorrer pelo PDT como vereador em Cotia, no interior paulista. O ator afirmou ao TSE que possui um patrimônio avaliado em R$ 90 mil.



Waguinho Cantor

Waguinho, cantor e ex-vocalistado grupo de pagode “Os Morenos”, está se candidatando pela quinta vez a um cargo público, no Rio de Janeiro. Essa é a primeira vez que ele concorre como vereador. Candidato do partido PL, Waguinho informou ao TSE que “não há bens a declarar”.

Kelly do Basquete

A ex-jogadora de basquete, Kelly, está concorrendo como vereadora (Podemos) e em São Paulo. Essa é a terceira candidatura da atleta, que possui um patrimônio avaliado em R$ 69,4 mil.



Welington Camargo

Welington Camargo (Avante), irmão da dupla Zezé Di Camargo e Luciano, está concorrendo a uma vaga como vereador pelo Avante, na cidade de São Paulo. Ele já foi deputado estadual em Goiás e migrou de domicílio eleitoral nas eleições de 2020, momento em que se candidatou a vereador pela cidade paulista. Segundo o próprio, Camargo possui um patrimônio avaliado em R$ 220 mil.

Tandara do Vôlei

Tandara Caixeta, também chamada de Tandara do Vôlei, está na corrida eleitoral pela segunda vez. A atleta já se candidatou a deputada federal e, nesse ano, concorre como vereadora pelo Partido Liberal. Ela possui um um patrimônio de mais de R$ 1,6 milhão.

Luciane Amaral

Luciane Amarak, mãe do ex-BBB Matteus Amaral, se candidatou como candidata a vereadora pelo MDB, na cidade de Alegrete (RS). Ela possui um patrimônio avaliado em R$ 6,7 mil.

Thammy Miranda

Thammy Miranda, filho de Gretchen, está concorrendo pela quarta vez a uma ocupação na câmara paulistana. Ele já foi eleito pelo PL e, agora, irá concorrer pelo partido PDT. O candidato afirmou possuir um patrimônio avaliado em R$ 5,5 milhões.

Veja abaixo as fotos dos candidatos:

Candidatos famosos nas Eleições de 2024 Reprodução: TSE Candidatos famosos nas Eleições de 2024 Reprodução: TSE Candidatos famosos nas Eleições de 2024 Reprodução: TSE Candidatos famosos nas Eleições de 2024 Reprodução: TSE Candidatos famosos nas Eleições de 2024 Reprodução: TSE Candidatos famosos nas Eleições de 2024 Reprodução: TSE Candidatos famosos nas Eleições de 2024 Reprodução: TSE Candidatos famosos nas Eleições de 2024 Reprodução: TSE

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.