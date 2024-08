Elaine Menke/Câmara do Deputados Babu Santana discursa na Câmara dos Deputados, em 2022, em ocasião da derrubada dos Vetos às Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc 2

Babu Santana, 44, tornou-se candidato a vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro. O ator publicou nesta quarta-feira (14) uma foto e anunciou a candidatura pelo Instagram.



Na legenda, ele escreveu: "Essa é a foto que vocês verão no dia 6 de Outubro! Muitos me chamaram de louco, mas eu estou vivendo um sonho".

Babu prioriza arte e cultura

Babu ficou conhecido por interpretar Tim Maia em filme biográfico, e ganhou diversos prêmios pelo papel. Também participou do BBB em 2020.

Como vereador, explicou que quer trabalhar para defender acesso a arte e cultura por pessoas em situação de vulnerabilidade, situação parecida com a de sua origem.

"Agora, quero retribuir e transformar outras vidas como a minha foi transformada. Como vereador, vou lutar para que mais pessoas tenham essa chance".





Crescimento em meio a arte

Babu cresceu no morro do Vidigal, favela do Rio de Janeiro. O pai trabalhava como segurança em um teatro, e ele se interessou pelo meio. Fez parte do grupo teatral periférico Nós do Morro.

Explicando a candidatura, escreveu: "Ao olhar essa foto me lembrei de como a arte mudou minha vida. Cresci no morro do Vidigal, enfrentando desafios que muitos conhecem de perto. E foi o teatro, a arte e a cultura que me deram a força e a oportunidade de ser quem sou hoje".