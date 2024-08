Reprodução Local da queda do avião em Vinhedo





O voo 2283 da Voepass , que partiu às 11h56 do aeroporto de Cascavel (PR) com destino ao aeroporto de Guarulhos (SP) no dia 9 de agosto, caiu tragicamente no interior de São Paulo , resultando na morte de 62 pessoas . O acidente ocorreu por volta das 13h22, pouco após a aeronave realizar uma curva brusca , a última registrada pelos radares da plataforma Flightradar.

O avião, modelo ATR-72-500, caiu no condomínio residencial Recanto Florido, em Vinhedo , a cerca de 68 km do aeroporto de Guarulhos. A bordo estavam 58 passageiros e 4 tripulantes. Curiosamente, pelo menos dez pessoas que haviam comprado passagens não embarcaram, algumas por perderem o voo e outras por desistirem da viagem.

Possíveis causas da queda



Especialistas ainda investigam a causa exata do acidente, mas a queda em espiral do avião levanta suspeitas sobre um possível estol – situação em que a aeronave perde a sustentação necessária para continuar voando. Essa condição é particularmente crítica, pois, dependendo da altitude e da situação, a recuperação pode ser extremamente difícil.

A hipótese de formação de gelo nas asas durante o voo também está sendo considerada. Dados de satélite indicam que a aeronave teria voado entre oito e dez minutos dentro de uma área com gelo severo – uma condição que, de acordo com o manual da fabricante, é classificada como "emergência". Tal situação pode comprometer a sustentação do avião, levando a uma queda vertiginosa.

Ainda que o estol causado pelo acúmulo de gelo seja uma teoria promissora, os especialistas alertam que é cedo para conclusões definitivas. "Acidentes aéreos raramente são causados por um único fator. É necessário cautela na análise, especialmente com base em vídeos ou informações preliminares", afirmam peritos da área.

As investigações prosseguem, e espera-se que a análise detalhada das caixas-pretas possa oferecer respostas concretas sobre o que levou à tragédia.