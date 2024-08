Reprodução Vídeo foi gravado pelo amigo da vítima

Uma turista de 19 anos bateu a cabeça em um poste enquanto tentava gravar um TikTok pendurada para fora em um trem em movimento na Tailândia. A jovem desmaiou e caiu para fora da locomotiva.

Imagens gravadas pelas câmeras de segurança de uma estação de trem próxima ao acidente e um vídeo gravado por um amigo da vítima registraram a cena. Veja:





A mulher, conhecida como Fadi Rose, sobreviveu ao choque. Ela foi levada ao hospital e, apesar da intensidade do impacto, sofreu apenas ferimentos leves. De acordo com a polícia local, os exames não revelaram lesões internas graves. O trem havia acabado de sair de uma estação, o que significava que estava ainda em baixa velocidade.

"Embora a passageira não tenha ficado gravemente ferida, essas ações são consideradas imprudentes e altamente inapropriadas, e podem levar a acidentes graves resultando em invalidez ou morte", disse o chefe do Gabinete do Governador da Ferrovia Estatal da Tailândia (SRT), Ekkarat Sriarayanpong.

De acordo com Sriarayanpong, a turista era da Malásia, e relatou que tentou se equilibrar nos degraus de um dos vagões para gravar um vídeo para sua página do TikTok.

O acidente ocorreu na área de Phatthalung no dia 5 de agosto. O trem estava a caminho da província de Nakhon Si Thammarat, partindo de Narathiwat. Segundo as autoridades, o trem é um modelo antigo e, por isso, não possui barreiras de segurança entre os vagões.

