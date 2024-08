Reprodução Estátua de Lúcifer é um dos pontos centrais do templo em Gravataí

Um templo dedicado a Lúcifer foi interditado após um pedido liminar da prefeitura de Gravataí, no Rio Grande do Sul. A inauguração do espaço, que aconteceria nesta terça, 13, acabou suspensa.

A justificativa da prefeitura e da Justiça do RS foi que a instituição não estava com a parte administrativa regularizada. A decisão de atender ao pedido foi da 4ª Vara Cível Especializada em Fazenda Pública.

“O pedido por parte da prefeitura se deu pelo fato de o templo não ter alvará de funcionamento, não ter CNPJ constituído e também pela insegurança gerada diante da grande repercussão causada pelo tema,” disse a prefeitura em nota.





Repercussão online

O templo de Lúcifer em Gravataí, com sua estátua de seis metros da entidade, gerou repercussão online e diversos comentar. Uma das suposições é que o local foi financiado com verba pública, mas o município negou:

“A administração municipal informa que não tinha conhecimento até o momento sobre a criação de um santuário dedicado a Lúcifer na cidade. Não há qualquer vínculo ou recurso público da prefeitura no empreendimento.”

Questão de segurança

A Justiça do RS disse que barrou a abertura do templo a Lúcifer por questões religiosas. Exigiram, entre outras, alvará de funcionamento, plano de prevenção e proteção contra incêndio e medidas de segurança.

"Haja vista a notoriedade das notícias vinculadas em todo o país, o que pode atrair grande público, sem que se tenha notícia das condições de segurança do local, bem como a localização em local ermo, o que dificultaria qualquer tipo de assistência por parte do Poder Público, presente o perigo da demora, que poderia gerar situações catastróficas incontornáveis".

Donos estão indignados

Os donos do tempo a Lúcifer em Gravataí, Mestre Lukas de Bará da Rua e Tata Hélio de Astaroth, não gostaram do impedimento e acreditam que tem um fundo ideológico do prefeito da cidade:

“Imagina você comprar uma propriedade para fazer o que quiser, desfrutar o que você tem de direito e você ser barrado dentro da sua própria propriedade.”

“Se o prefeito estivesse preocupado com a nossa segurança, ele mandaria a guarda municipal vir aqui dar suporte. Ele não está preocupado com isso, só quer barrar nossa cerimônia", disse um dos donos nas redes sociais.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp