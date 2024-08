Reprodução A estátua ainda não foi erguida por causa das chuvas na região

Idealizadores e fundadores da Nova Ordem de Lúcifer na Terra , santuário com estátua gigante de Lúcifer que será inaugurado na cidade de Gravataí (RS), oferecem serviços de “ amarração ” que podem chegar até R$ 6 mil.

O espaço é inaugurado hoje (13), com uma estátua de mais de 5 metros representando a divindade.

Os co-fundadores do templo, Tata Hélio de Astaroth e Mestre Lukas, se apresentam nas redes sociais como especialistas em amarração amorosa, uma prática considerada magia negra, segundo uma postagem deles no Instagram.

Em alguns posts, Mestre Lukas oferece serviços como “trato com senhor Lúcifer”, “aliança com senhor Lúcifer” e “pacto com senhor Lúcifer” que são vendidos por valores que ficam entre R$ 966 e R$ 6.666 mil. O trabalho pode ser presencial ou a distância.

Outro trabalho promete “varrer o inimigo do seu caminho” é custa R$ 1.680,00 com a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Outra oferta para “abrir a mão da pessoa amada” é comercializado por cerca de R$ 1 mil.





Os fundadores

Tata Hélio, fundador e líder da Ordem, se apresenta nas redes sociais como filho de dois bruxos, além de criador da “Corrente 72” e também é psicanalista. Segundo ele, sua atuação vai além da bruxaria, sendo capaz de orientar os outros no caminho do amor. Seu trabalho é centrado em rituais amorosos, e ele é autor de dois livros sobre magia.

Já o Mestre Lukas de Bará, realiza uma ampla gama de trabalhos espirituais. Em seu site, ele afirma ter reunido mais de 10 mil casais e possuir experiência internacional, tendo realizado trabalhos na Argentina, Paraguai, Uruguai, Portugal e nos Estados Unidos.

