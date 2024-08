Reprodução? PM SP Caso aconteceu na cidade de Valinhos, em SP

Um homem suspeito de roubar um caminhão morreu após ser perseguido pela polícia na terça-feira (13), na rodovia Anhanguera , em São Paulo . Um helicóptero da Polícia Militar e equipes rodoviárias perseguiram o veículo. Veja o vídeo:

Um caminhão foi identificado na rodovia Anhanguera, em Campinas, e interceptado pela PM na cidade de Valinhos , também em São Paulo. A distância entre as duas cidades é de cerca de 10 quilômetros.

O condutor do caminhão roubado chega a passar em um trecho pequeno entre dois caminhões e usa o acostamento em alta velocidade para fugir do trânsito. Em determinado momento, o motorista se depara com um bloqueio de dois caminhões, tenta desviar e acaba colidindo contra a cabine de um dos veículos.

Na fuga, o caminhão bateu em vários veículos. O motorista, cuja identidade não foi revelada, também tentou atropelar policiais e guardas municipais que estavam no local para o bloqueio.

O homem estava armado, e a polícia teve que agir, segundo a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública). Ele foi alvejado pelos tiros dos agentes e levado ao pronto-socorro do Hospital Municipal de Cajamar (SP), onde morreu.

A arma que estava com o suspeito foi apreendida. A perícia foi chamada, e o caso foi registrado no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) como roubo, resistência e morte resultante de intervenção policial.

