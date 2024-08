Leonardo Almeida São Paulo deve registrar recorde de frio nesta quarta-feira (15)

Previsão do tempo mostra que as temperaturas devem esquentar à partir de quinta-feira (15)

Segundo o Instituto Nacional de Metrologia (Inmet) , a cidade de São Paulo pode bater um novo recorde em temperaturas baixas nesta semana. A madrugada desta terça-feira (13) chegou a 7ºC, temperatura mais baixa desde maio de 2022, porém a temperatura pode baixar ainda mais, nesta quarta-feira (14) o dia deve iniciar com apenas 5ºC, a máxima deve chegar a 16ºC durante o dia.

A temperatura deve subir apenas na quinta-feira (15), com máxima de 10ºC e máxima de 27ºC, já na sexta-feira (16), a temperatura deve chegar até os 29ºC. Na próxima teremos uma mudança brusca de clima, os dias deverão ser quentes e com muito sol com temperaturas chegando aos 32ºC.

A Prefeitura de São Paulo intensifica o atendimento às pessoas em situação de rua quando as temperaturas ficam abaixo de 13ºC, nesses casos os agentes prestam atendimento para o acolhimento facultativo destas pessoas para abrigos. Para solicitar que agentes da Prefeitura atendam alguma pessoas em situação de rua neste frio, basta entrar em contato com pela central de atendimento da Prefeitura pelo telefone 156