Reprodução Mulher ia trabalhar de madrugada quando foi abordada por dois assaltantes





Uma mulher foi assaltada enquanto andava em Olaria, na Zona Norte do Rio de Janeiro , na última sexta, 9. Dois homens em uma moto se aproximaram e a abordaram - porém, pediram desculpa para a vítima.

Um dos bandidos ficou em cima da moto enquanto o outro, aparente armado, se aproxima da mulher para realizar o assalto . Tudo foi flagrado por câmeras de segurança.

O assaltante que desceu da moto pega a bolsa e se afasta, mas volta, por orientação do motorista , e pega também o celular.

Enquanto se afastaram, um dele disse:“Ei, tia, desculpa aí. Valeu, tia?” e o outro acrescentou: “É o nosso trabalho.

A mulher estava a caminho do trabalho quando foi abordada. Os bandidos levaram o telefone celular e a bolsa com todos os documentos.





Assista ao vídeo abaixo:







