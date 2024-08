Reprodução Cinco pessoas da mesma família morrem em incêndio no DF

Na noite de segunda-feira (12), um incêndio devastador consumiu um barraco de madeira em Planaltina, no Distrito Federal, resultando na morte de cinco membros de uma mesma família. As vítimas incluem três crianças de 9, 8 e 5 anos, uma mulher de 43 anos e uma adolescente de 14 anos. A mulher falecida era avó da adolescente e das duas crianças, além de ser mãe da terceira criança.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou às margens da rodovia DF 230. Quando as equipes chegaram ao local, o barraco já estava completamente tomado pelas chamas. A rápida resposta dos bombeiros conseguiu controlar o fogo, mas, infelizmente, os cinco corpos foram encontrados carbonizados durante a busca.

O local do incêndio está marcado com fita de isolamento amarela e preta, indicando que a área é restrita. A cena é noturna, com iluminação artificial realçando os destroços e a vegetação ao redor.

Além das equipes de bombeiros, uma viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi enviada para prestar apoio aos familiares da tragédia. Um psicólogo foi integrado à equipe de socorristas para oferecer suporte emocional às pessoas próximas às vítimas.