Secretaria de Segurança de São Paulo Primeiros registros do acidente aéreo

O Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo identificou até 12 dos 62 mortos na queda do avião da Voepass , que aconteceu na última sexta-feira (9) em Vinhedo , interior do estado. Até este domingo (11), os corpos de 48 vítimas passaram por exames. As informações são do g1.

Após a identificação realizada pelo reconhecimento de digitais, testes de DNA e até tatuagens , as declarações de óbitos de oito dos mortos já foram entregues aos seus familiares:

Danilo Santos Romano

Daniela Schulz Fodra

Hiales Carpinie Fodra

Humberto de Campos Alencar e Silva

José Carlos Copetti

Pedro Gabriel Gusson do Nascimento

Rafael Fernando dos Santos

Tiago Azevedo Biler

Acidente sem sobreviventes

Na tarde da última sexta-feira (9), um trágico acidente aéreo ocorreu em Vinhedo, interior de São Paulo, envolvendo um avião da Voepass Linhas Aéreas.

O voo 2283, operado por um turboélice ATR-72, partiu de Cascavel, Paraná, com destino a Guarulhos, São Paulo, e caiu em uma área residencial, resultando na morte de 62 pessoas a bordo, incluindo 58 passageiros e 4 tripulantes.

A Aeronáutica investiga o motivo da queda. Não houve vítimas entre os moradores da área residencial ou em outro local do solo.

A Polícia Federal e a Polícia Civil também apuram separadamente as causas e responsabilidades pelo acidente. O Ministério Público (MP) acompanha as investigações.

Em nota, a companhia aérea afirmou que a aeronave estava apta a voar e sem restrições. Entretanto, Um documento obtido pelo GLOBO revelou detalhes sobre a inspeção do avião , e aponta que ele apresentava diversos problemas com "ação corretiva retardada", indicando que alguns reparos estavam pendentes.

