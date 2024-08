Equipes das forças de segurança e resgate do Governo de São Paulo avançam para a conclusão do trabalho de retirada das vítimas do acidente com a aeronave da Voepass Linhas Aéreas, ocorrido na tarde da última sexta-feira (9) em Vinhedo.

Mais de 50 profissionais, entre bombeiros e peritos, seguem mobilizados nos resgates. Até o momento, 50 corpos foram retirados do local do acidente, sendo dois já identificados por meio de exame datiloscópico.

Do total, 37 corpos foram encaminhados ao IML Central de São Paulo para identificação e posterior liberação às famílias. Os demais estão a caminho de São Paulo.

A unidade segue com atendimento ininterrupto e exclusivo às vítimas do acidente aéreo. A equipe conta com 40 profissionais entre médicos e equipes de odontologia legal, antropologia e radiologia.

Avião ATR-72 é gravado sem controle durante queda









As demais ocorrências que seriam atendidas no local estão sendo direcionadas para as unidades do IML nas zonas leste e oeste, que funcionarão 24 horas. O IML na zona norte também prestará apoio, durante o dia, para casos de clínica médica.

Acolhimento dos familiares

Ao longo deste sábado 17 famílias de vítimas do acidente com a aeronave da Voepass Linhas Aéreas foram acolhidas no auditório do Instituto Oscar Freire, próximo à unidade central do Instituto Médico Legal (IML) de São Paulo.

O atendimento foi realizado até as 17h deste sábado (10) e será retomado no domingo (11), a partir das 9h, por equipes da Defesa Civil Estadual e do IML. No instituto, os trabalhos seguem de forma ininterrupta para o reconhecimento das vítimas.

Os familiares foram orientados sobre a entrega de documentações médicas que possam auxiliar na identificação dos corpos, além da coleta de materiais biológicos para a realização de exames genéticos, quando necessário.





Para melhor atendimento a todos, a coleta de materiais genéticos segue uma ordem para seleção das famílias, iniciando por mãe e pai dos desaparecidos, mãe ou pai, mais filho ou cônjuge do desaparecido, filhos e cônjuge do desaparecido, mãe ou pai, mais irmão germano do desaparecido, irmão germano, mais filho e cônjuge do desaparecido, dois ou mais irmãos germanos do desaparecido.