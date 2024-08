Inmet Previsão do tempo de sábado

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou uma série de alertas de perigo para as regiões Sul , Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Neste sábado (10), espera-se uma queda significativa nas temperaturas, com possibilidades de geadas no Sul e chuvas intensas acompanhadas de ventos costeiros no Sudeste.



O Inmet prevê a ocorrência de neve em Santa Catarina e Rio Grande do Sul a partir de sábado (10). Há um alerta de perigo de geada para o sul do Paraná, onde as temperaturas devem variar entre 3°C e 0°C. Geadas também podem afetar o restante da região Sul, partes do Mato Grosso do Sul e de São Paulo, embora com menor intensidade.



O litoral paulista está sob um aviso de perigo devido às chuvas intensas, com precipitações que podem variar entre 50 mm e 100 mm por dia, além de ventos fortes. O Inmet alerta para possíveis interrupções no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Outras áreas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais também devem enfrentar chuvas intensas. O Norte do país, incluindo Amazonas e Roraima, está sob aviso semelhante.

Centro-Oeste : O frio deve persistir ao longo do fim de semana, com temperaturas baixas em toda a região.

Sudeste : As temperaturas esperadas são de mínima de 15°C e máxima de 23°C no Rio de Janeiro, e mínimas de 10°C e máximas de 16°C em São Paulo. Belo Horizonte e Vitória terão temperaturas um pouco mais amenas, com máximas de 27°C e 26°C, respectivamente.



O Inmet alertou para a possibilidade de ventos costeiros atingirem o norte fluminense e o sul do Espírito Santo.

Sul : Espera-se que as mínimas durante a tarde fiquem em torno de 9°C.

O tempo deverá ser predominantemente nublado em todo o país, com chuvas previstas para o Sudeste e o extremo Norte. No Nordeste e Norte, muitas nuvens são esperadas, com possibilidades de chuvas em Salvador e Aracaju, e temperaturas variando entre mínimas de 20°C e máximas de 27°C.