A Serra Catarinense viveu um evento raro entre a noite de sexta-feira (9) e a madrugada de sábado (10), com registros de neve em São Joaquim. As temperaturas na região chegaram a se aproximar de zero e, em alguns locais, caíram para valores negativos.

A ocorrência de neve foi antecipada pelos meteorologistas, que haviam previsto a chegada de uma massa de ar polar responsável pela onda de frio intenso que atingiu a Região Sul.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fenômeno trouxe um "risco à saúde", com temperaturas que podem cair até 5ºC abaixo da média histórica para esta época do ano.



Apesar das condições climáticas adversas, muitos moradores de São Joaquim aproveitaram a oportunidade para celebrar a primeira neve intensa do inverno. A ocorrência do fenômeno trouxe um clima festivo às ruas, com residentes saindo para apreciar e registrar o raro evento.



O Inmet recomenda cuidados especiais durante a onda de frio, devido ao risco de saúde associado às baixas temperaturas. As condições climáticas devem ser monitoradas, e os moradores são aconselhados a se manterem aquecidos e atentos às atualizações meteorológicas.



Vídeo

Registro de neve agora, em São Joaquim, SC.



Imagens do Mycchel Legnaghi. pic.twitter.com/TSQETcxmQ9 — Raphael Faraco (@raphaelfaraco) August 10, 2024