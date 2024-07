Inmet Mapa da previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alertas para condições climáticas severas afetando várias regiões do Brasil nesta quarta-feira (10). No Sul, uma massa de ar polar originada da Argentina continua a causar quedas nas temperaturas e possíveis geadas no Rio Grande do Sul, além de chuvas intensas ao longo do litoral de Santa Catarina. No Rio de Janeiro, espera-se chuva fraca durante a madrugada e manhã.

No Sul, o Inmet emitiu um alerta de "Perigo" devido à chegada de uma onda de frio que se estende até esta quarta-feira, com temperaturas baixas e risco de geadas no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre e áreas adjacentes, há também alerta de "Perigo Potencial" para chuvas intensas, com previsão de até 50mm/dia e ventos entre 40-60km/h, podendo ocasionar cortes de energia, quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

No Paraná, especialmente no norte do estado e na região metropolitana de Curitiba, prevê-se chuva intensa, com volumes de 50 a 100 mm/dia e ventos fortes, também acompanhados de riscos como interrupções no fornecimento de energia, quedas de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No Sudeste, há dois alertas de chuvas intensas emitidos pelo Inmet, com potencial de "Perigo" e "Perigo Potencial" para áreas como o litoral paulista, a região metropolitana de São Paulo e partes do Mato Grosso do Sul e Paraná. Espera-se chuvas de até 100 mm/dia acompanhadas de ventos intensos, com possíveis consequências como cortes de energia, quedas de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

No Rio de Janeiro, o Alerta Rio indica céu nublado com chuva fraca ao longo da madrugada e manhã, com ventos moderados e temperaturas variando entre 19ºC e 30ºC.

No Nordeste, o Inmet emitiu alertas de "Perigo Potencial" para acumulado de chuvas em diversas áreas da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte, prevendo volumes de até 50mm/dia e baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.

Para o fim de semana, uma nova frente fria está prevista para influenciar as temperaturas em São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com expectativa de queda nos termômetros.