Reprodução/Instagram Vítima de acidente aéreo publicou vídeo antes de entrar em avião da VoePass; veja

A jovem Isabella Pozzuoli está entre as vítimas do acidente aéreo que aconteceu em Vinhedo, interior de São Paulo, nesta sexta-feira (9). Através do Instagram, ela publicou um vídeo momentos antes de embarcar na aeronave que saiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

O vídeo que antecede a tragédia mostra Isabella em pé, segurando uma bagagem de mão com rodinhas, e a parte externa do avião da VoePass. Ela adicionou a localização do aeroporto de Cascavel, Paraná, e a temperatura registrada de 8 °C.

Isabella integra a lista que conta com 57 nomes de passageiros e 4 tripulantes do avião. De acordo com as autoridades, nenhuma pessoa a bordo sobreviveu.

O perfil de Isabella Pozzuoli é aberto, e após ter seu nome divulgado na lista de vítimas, vem recebendo diversas homenagens de amigos e internautas tristes com a tragédia.

"Queria que isso tudo não passasse de um pesadelo... que eu acordasse e fosse apenas um sonho ruim!! Antes de você embarcar nessa aeronave mais cedo, você me mandou mensagem demonstrando a felicidade que estava sendo essa tua vida "corrida". Tenho certeza que um dia a gente se encontra! Vitorioso na vida é quem pode te ter do lado!! Vai com Deus, minha menina!!", comentou o usuário @dippous.

"Descanse em paz, Pozzuoli. Sentirei sua falta. Obrigado pelos anos que nos proporcionou na nossa época de escola", dedicou o usuário @lucastotti_.

"Que Deus console todos da família', escreveu uma internauta. 'Que Deus possa confortar o coração dos familiares e amigos! Descanse em paz", lamentou outro.