Valter Comparato/Agência Brasil Bombeiros trabalham nas ruínas do prédio da TAM atingido pelo vôo 3054 à procura vítimas





Nesta sexta-feira (9), um acidente aéreo em Vinhedo (SP) resultou na morte de 57 passageiros e quatro tripulantes. A aeronave envolvida no incidente era um turboélice ATR-72 da Voepass Linhas Aéreas, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar foram mobilizadas, e hospitais em Vinhedo e na cidade vizinha, Valinhos, foram preparados para atender possíveis feridos. Ainda não foram divulgadas as identidades das vítimas.

O Brasil já enfrentou diversas tragédias aéreas que marcaram profundamente a história da aviação. Entre os cinco maiores acidentes, destaca-se o Voo TAM 3054, ocorrido em 17 de julho de 2007.

Este acidente, envolvendo um Airbus A320, resultou na morte de 199 pessoas após a aeronave ultrapassar os limites da pista e colidir com um prédio da própria companhia aérea no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Outro evento devastador foi o Voo Gol 1907, que em 29 de setembro de 2006, colidiu no ar com um jato executivo Embraer Legacy sobre a Amazônia, próximo à Serra do Cachimbo. O Boeing 737-800 da Gol caiu na floresta, matando todos os 154 ocupantes, enquanto o jato Legacy conseguiu pousar com danos.

No dia 3 de setembro de 1989, o Voo Varig 254 sofreu um acidente na floresta amazônica próximo a São José do Xingu, Mato Grosso. Devido a um erro de navegação e falta de combustível, o Boeing 737-200 teve que fazer um pouso de emergência, resultando na morte de 13 dos 54 ocupantes, embora a maioria tenha sobrevivido após semanas de resgate.

O Voo Varig 820, em 11 de julho de 1973, também é notável. Um Boeing 707-345C pegou fogo a bordo enquanto se aproximava do Aeroporto de Orly, em Paris. Embora o pouso tenha sido bem-sucedido, 123 dos 134 ocupantes morreram devido à inalação de fumaça.

Por fim, o Voo Varig 967, ocorrido em 30 de janeiro de 1979, é lembrado pelo seu misterioso desaparecimento no Oceano Pacífico. O Boeing 707-323C desapareceu pouco após decolar de Narita, Japão, com destino ao Rio de Janeiro. Nenhum dos destroços ou corpos foi encontrado, alimentando teorias conspiratórias.





Acidentes mudaram regras

Esses acidentes levaram a importantes mudanças na segurança da aviação, incluindo melhorias na infraestrutura aeroportuária, revisão dos procedimentos de navegação e controle de tráfego aéreo, e reforço nas normas de segurança operacional.

O fortalecimento do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) e a introdução de novas regras de certificação e operação também foram medidas essenciais para prevenir futuros desastres.

