Matheus Santos Durães, morador de Vinhedo, relatou ao Portal iG detalhes sobre o acidente de avião que deixou 61 pessoas mortas , incluindo quatro tripulantes e 57 passageiros, na cidade nesta sexta-feira (9). O desastre ocorreu no bairro de Capela, e as identidades das vítimas ainda não foram confirmadas.

Segundo Matheus, ele testemunhou o momento da queda: “A gente estava ouvindo um barulho muito forte de turbina de avião, a gente achou estranho, acabou saindo pra fora pra ver o que era, a gente viu o avião rodando no céu e acabou caindo. A gente até achou que ia cair na nossa casa, acabou caindo no condomínio. Moro aqui perto, dois quarteirões pra cima”.

Matheus também descreveu a reação imediata ao ver o avião caindo: “A gente veio correr aqui pra ver aonde que ele tinha caído. Não consegui entrar no condomínio para ver o avião, a gente chegou ali perto”.

O acidente

A aeronave envolvida no acidente era um modelo turboélice ATR-72 da Voepass Linhas Aéreas, que partiu de Cascavel (PR) com destino a Guarulhos (SP).

A Polícia Militar informou que recebeu o chamado às 13h28, na rua João Edueta, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324), e enviou equipes ao local. A Prefeitura de Vinhedo confirmou que o avião caiu no condomínio residencial Recanto Florido.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Militar estão no local atendendo a ocorrência.

Nota da Força Aérea Brasileira (FAB)

A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na ocorrência da queda da aeronave da Passaredo, de matrícula PTB 2283, registrada na tarde desta sexta-feira (09/08), em Vinhedo (SP).

Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência.

Nota da Voepass Linhas Aéreas

A VOEPASS Linhas Aéreas informa a ocorrência de um acidente envolvendo o voo 2283- avião PS - VPB, nesta terça-feira, dia 09 de agosto, na região de Vinhedo/SP. A aeronave decolou de Cascavel/PR com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

A VOEPASS acionou todos os meios para apoiar os envolvidos. Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente e nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo.

A Companhia está prestando, pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h, informações a todos os seus passageiros, familiares e colaboradores.





Nota aeroporto de Cascavel

A gestão do Aeroporto Regional de Cascavel informa que aguarda informações da companhia aérea Passaredo que, no momento, é o único órgão que detém informações oficiais.

Uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas.

A aeronave que saiu do Aeroporto Regional de Cascavel com destino a Guarulhos, caiu cidade de Vinhedo, São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9).

