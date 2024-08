Reprodução/redes sociais Defesa nega que influencer conduzia Porsche que matou motociclista no RJ

A Justiça do Rio decretou a prisão preventiva do influenciador digital Renan Rocha da Silva, suspeito de atropelar e matar um lavrador em Teresópolis, na Região Serrana do Rio . O jovem de 23 anos foi identificado como dono do Porsche envolvido no acidente que matou Adilson de Lima Correa, de 47 anos, na última quinta-feira (1).

A juíza Marcela Assad Caram Januthe Tavares, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Teresópolis, decidiu que Renan responderá por participação em disputas automobilísticas em via pública, uso de documento falso e por incitar publicamente a prática de crime.

Renan já havia sido indiciado por direção perigosa, exibição de manobras arriscadas em via pública e falta de habilitação para dirigir. Em 2022, ele foi preso e deveria cumprir medidas cautelares. O condutor do carro de luxo tem mais de 240 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha vídeos de manobras em motos e sorteios de veículos.

O acidente aconteceu no quilômetro 74 da rodovia BR-116, em Três Córregos, no município de Teresópolis (RJ), por volta das 00h40. Na ocasião, a vítima, de 47 anos, foi atingida por um Porsche Boxster, avaliado em R$ 500 mil.

Após o acidente, um outro jovem, Pablo Gonçalves Pinto, se responsabilizou pelo caso e disse que estava conduzindo o veículo. Ele foi levado à 110ª Delegacia de Polícia, em Teresópolis e não tinha ferimentos.

A polícia investiga se o homem levado à delegacia, era, de fato, o condutor do veículo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro (PRF-RJ), os agentes foram acionados para atender a ocorrência.

Testemunhas relataram que outro homem dirigia o Porsche - no caso, o influenciador digital Renan Rocha da Silva. Ele foi visto calibrando os pneus do veículo em um posto de gasolina momentos antes da colisão, segundo o delegado responsável pelo caso, Marcio Dubugras.

A defesa de Rennan nega que ele tenha envolvimento no acidente , mas confirma que ele é dono do Porsche.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.