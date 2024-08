Reprodução/redes sociais Defesa nega que influencer conduzia Porsche que matou motociclista no RJ

A defesa do influenciador Renan Rocha da Silva, apontado pela Polícia Civil como o condutor do Porsche que matou um motociclista no Rio de Janeiro, nega que ele esteja envolvido no acidente. As informações são do UOL.

Os advogados Felipe Cassimiro e Eduardo Velith afirmaram que o cliente "não tem qualquer ligação com o incidente e não era o condutor do veículo", e que acreditam que ele seja a vítima de uma "persecução penal infundada" por ser uma figura pública - Renan concentra mais de 247 mil seguidores nas redes, onde é conhecido como "Renan do grau" ou "Carioca maluco".

A defesa também afirmou que os familiares do influenciador estão sendo coagidos pela polícia local, pois não sabem do paradeiro dele. "Essas ações não são apropriadas e apenas servem para aumentar o sofrimento de sua família. Reiteramos a nossa confiança na justiça e esperamos que a verdade prevaleça, garantindo que Renan seja tratado com equidade e respeito", concluem.

Segundo informações da TV Globo, Renan tem mandado de prisão em aberto por crimes relacionados ao trânsito, como dirigir sem habilitação. Ele chegou a ser preso há dois anos, mas a pena foi substituída por medidas cautelares à época.

Entenda o acidente

Um motociclista de 47 anos, identificado como Adilson de Lima, foi morto após ser atingido por um Porsche Boxter, avaliado em R$ 500 mil, na quinta-feira (1º), em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

A polícia investiga se o homem levado à delegacia era, de fato, o condutor do veículo. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro (PRF-RJ), os agentes foram acionados para atender a ocorrência. No local, um homem se apresentou como condutor e foi levado à 110ª Delegacia de Polícia, em Teresópolis. Ele não tinha ferimentos.

Testemunhas relataram que outro homem dirigia o Porsche - no caso, o influenciador digital Renan Rocha da Silva. Ele foi visto calibrando os pneus do veículo em um posto de gasolina momentos antes da colisão, segundo o delegado responsável pelo caso, Marcio Dubugras.

"Logo depois aconteceu o acidente. E outra pessoa assumiu como se ele fosse o condutor", afirmou o delegado. "Nós colhemos depoimentos que apontam que o influencer estava com o veículo. Agora colhemos outro depoimento e tentamos buscar outras informações para concluir a investigação", completou, em entrevista ao Diário TV Teresópolis.

