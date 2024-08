Reprodução/Arquivo pessoal/g1 Filha de ex-deputado revela prints com conversas sobre agressões sofridas pelo marido

A filha de um ex-deputado que registrou uma denúncia de agressão e violação sexual contra o marido, além de acusá-lo de ter levado o filho deles, em Goiânia (GO), expôs uma captura de tela que mostra as mensagens trocadas com o homem sobre as agressões.

Na conversa, ela diz que chegou a implorar para que ele não a batesse ou a enforcasse. O marido responde "me desculpe".

"O tanto que eu implorei para você não gritar, não me bater e não me enforcar. Sinto dores da sua agressão. Você quase me desmaiou, pelo amor de Deus, e ainda me chama de mentirosa, fala que me joguei no chão. Pelo amor de Deus!", diz a vítima.

Entenda o caso

Ao g1, a mulher relatou que ela e o marido estão casados há seis anos e, durante o relacionamento, já foi vítima de diversas agressões. Segundo ela, o homem a forçava a ter relações sexuais e fotografava as partes íntimas dela sem o seu consentimento.

"Desde que me casei, sofro violências psicológicas, físicas, de todas as maneiras”, disse ela.

De acordo com ela, o homem saiu de casa e levou o filho de quatro anos junto após ela prestar queixa na polícia sobre ele, informou ao g1. O marido, segundo a Polícia Civil, é investigado por ameaça, injúria, estupro, lesão corporal e violência psicológica.

O acusado tem duas advogadas: uma responsável pela denúncia de ele ter levado a criança e outra para tratar dos casos de agressão.

Em nota, a defesa do suspeito em relação à acusação de ele ter pegado o filho sem o consentimento da mãe disse que irá se manifestar apenas por meio de processo judicial.

Já o advogado que representa o acusado na denúncia de agressão, não respondeu à reportagem.

