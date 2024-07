Reprodução Mãe e pai seguram filha que foi sequestrada





A polícia de Uberlândia, Minas Gerais, acredita que Claudia Soares Alves, médica que sequestrou recém-nascida, premeditou o crime e agiu sozinha . Além disso, tinha planejado pegar uma menina.

Marcos Tadeu de Brito Brandão , delegado-chefe de Uberlândia, comentou sobre a investigação e como Claudia andou por acaso pelo hospital, procurando uma menina, mas não necessariamente Isabela, quem ela sequestrou.

Por acaso, após encontrar três meninos, Isabela foi a primeira neném menina que ela viu no hospital, como contou o policial:

"Ela entra no primeiro quarto e tem dois meninos recém-nascidos. Joga a quela conversa dela, conversa de médica. Entra no segundo quarto, tem um menino e tem a Isabella. Ela estava à procura de uma menina e essa menina não necessariamente seria Isabela", disse o oficial ao Fantástico.

Outro fator que indica a pré-disposição para cometer o sequestro é o enxoval completo que a médica tinha. Claudia comprou quase tudo em cor de rosa: bolsas, roupas, banheira, brinquedos, etc.

Também havia fraldas, fórmula de leite, toalhas e diversos outros objetos de bebê. A médica afirmou que eram presentes para a diarista dela, também grávida.

Avó materna segura neta que tinha sido sequestrada





Relembre caso de bebê sequestrada

Claudia Soares Alves é neurologista e dá aulas no Hospital das Clínicas de Uberlândia. Passando-se por pediatra, entrou no hospital onde encontrou a recém-nascida que sequestrou.

Isabela, a bebê, estava com os pais no quarto. Sob pretexto de alimentar a menina, Claudia a tirou do quarto, colocou em uma mochila e saiu do hospital. A menina foi encontrada algumas horas depois, sem ferimentos e bem.

A defesa da médica alega um surto psicológico devido ao transtorno bipolar da mulher.