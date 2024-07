Reprodução Falsa médica foi flagrada levando a criança em uma mochila

Uma mulher disfarçada de médica sequestrou uma bebê recém-nascida no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), em Minas Gerais, na noite desta terça-feira (23).

A criança e a sequestradora foram localizadas pela Polícia Militar nesta quarta (24) em Itumbiara, Goiás, a cerca de 134 quilômetros do local do crime. A mulher, identificada como a médica Claudia Soares Alves, foi presa na própria clínica.

O delegado Marcos Tadeu de Brito Brandão, delegado-chefe da Polícia Civil de Uberlândia, afirmou que a bebê está bem e será resgatada por uma equipe policial.

"Ela passou por exames e está bem. Não há qualquer sinal de maus-tratos", acrescentou.

O também delegado da Polícia Civil, Carlos Fernandes, informou que Cláudia é investigada por ser a suposta mandante do assassinato de uma farmacêutica em Uberlândia, em 2020.



O que aconteceu

De acordo com a Polícia Militar, a mulher se identificou como pediatra, entrou na maternidade e pegou a bebê, que tinha apenas três horas de nascida. No vídeo, é possível ver que ela chega ao hospital trajada como profissional de saúde e com uma máscara cobrindo o rosto até a sua saída, carregando a criança.

O HC-UFU informou que a mulher usava o crachá da universidade. A instituição afirmou que iniciou apuração interna de todas as circunstâncias do caso e está colaborando com as investigações.

O pai da criança, o motorista Édson Ferreira, contou como foi a ação da falsa pediatra para a TV Integração.

“Ela era muito bem articulada. Entrou, mexeu nos peitos da minha esposa para ver se tinha leite. Disse que era pediatra e que ia levar a bebê para se alimentar. Minutos depois, eu vi que a minha menina não voltava, e aí percebemos que ela tinha sido levada”, contou.

A equipe de segurança do hospital foi acionada pelos funcionários e pela família da menina. Os agentes encontraram a mulher em um banheiro, afirmando que sua presença não era mais necessária e saiu às 23h54, levando a bebê em uma mochila.

Após constatar o sumiço da criança, a equipe revisou imagens de segurança e encontrou registros da autora entrando em um veículo vermelho.

