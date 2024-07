Duas semanas após a morte do marido, que foi atropelado e morto logo após o casamento, a viúva Bruna Villarinho Toshiro afirmou que está "tentando sobreviver" após a tragédia.

“Estou tentando sobreviver, estou tentando pensar no melhor que eu possa emanar para o Toshiro, que ele fique em paz e bem com papai do Céu com toda a luz que ele merece porque ele era um cara muito bom”, começou ela ao falar sobre Fábio Toshiro ao Fantástico da TV Globo.

No dia 13 de julho, o fisioterapeuta Fábio Toshiro foi atropelado na orla do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, horas após a festa do próprio casamento. O motorista que dirigia a BMW que atingiu Fábio, o influenciador Vitor Belarmino Vieira, segue foragido.

A viúva do fisioterapeuta contou como tem sido difícil não tê-lo mais junto a ela no apartamento onde moravam juntos: “Estar aqui e ver o sofá vazio, ver as coisas, é difícil demais, é complicado”, declarou.

“Era um cara amigo, era um cara parceiro, era um cara que cuidava de todo mundo. No trabalho ele era um cara extremamente responsável, dedicado”, afirmou.

Ela recordou os momentos que viveram durante a cerimônia: “Eu nunca vi aquele japonês mais feliz como aquele dia. A gente estava muito feliz. A adrenalina estava lá em cima. A gente queria conversar do casamento, às vezes conversar algumas minúcias. Não deu tempo de conversar na festa”, disse.

Viúva revela detalhes do acidente

Segundo Bruna, o acidente foi "mais rápido do que a velocidade da luz".

“A gente saiu do hotel e a gente já viu que a pista estava tranquila. Eu estava de lado e não vi nada de diferente. Eu só vi, de fato, quando, do nada, mais rápido do que a velocidade da luz, aquele carro”, detalhou.

E completou: “E aí, quando eu olho, ele estava lá em cima, já no ar. E aí ele estava lá em cima do ar e caiu. E aí eu comecei a gritar. E aí eu só vi um motoqueiro passando por mim, falando: ‘Eu vi quem foi, eu vou atrás’. E eu falava: ‘Pelo amor de Deus, salva meu marido. A gente acabou de casar. Salva ele'”, relatou.

A viúva disse que não se recorda do acidente em si, mas que se lembra da cor do carro: branco, como a BMW de Vitor. ″Eu só vi que esse carro era branco. Pelo barulho de aceleração, eu vi que era um carro muito potente. Eu vi que deu uma ligeira… uma encostada, só que depois saiu arrancando de novo”, lembrou.

O que diz a defesa

A defesa de Vitor, que teve a prisão preventiva decretada e está foragido, entrou em contato com a reportagem. Segundo a defesa, a decisão de se apresentar à polícia é dele.

“O Vitor não acha justo se entregar, ficar preso por um crime que ele não tem responsabilidade”, afirmou Gabriel Habib, advogado de Vitor. De acordo com a defesa, as imagens mostram Fábio se desequilibrando com a passagem de um motociclista.

À polícia, o motoqueiro negou que tenha encostado em Fábio. Bruna também confirmou a versão: “Não senti absolutamente nada. Só foi mesmo na hora que o carro apareceu com uma velocidade, mas que foi muito rápido, muito de repente. Ele estava um pouco na minha frente, mas assim, foi tão assim que eu não vi nem no momento que o carro pegou ele”, atestou.

A Polícia Civil divulgou nota em que afirma que tem feito diversas ações para esclarecer o caso, como o recolhimento de depoimentos de testemunhas, além da análise de câmeras de segurança e diligências para localizar o suspeito.

A viúva de Fábio: “Eu não tenho o que eu mais queria de volta, mas eu acho que eu fico mais tranquila que a justiça do homem, da polícia, do processo será realizada”.

“Um dia de cada vez pra gente tentar se readaptar, se reacostumar com aquela nova vida. Porque eu não vou ser aquela Bruna de antes de conhecer o Toshiro e nem tem como ser a Bruna, esposa do Toshiro”, disse.

No fim, ela fez um balanço sobre o marido: “Eu acho que ele foi feliz, porque ele realizou os nossos sonhos, ele conseguiu também falar para mim tudo aquilo que ele falou e eu também, eu realizei meu sonho com ele e consegui falar tudo para ele. Foram esses momentos que a gente aproveitou e que vão ficar no meu coração e na minha mente para sempre”, encerrou, com lágrimas nos olhos.

Imagens monstram BMW entrando em condomínio de luxo no RJ Reprodução / Redes Sociais Fábio e Bruna entram no casamento Reprodução / Redes Sociais Bruna, esposa de Fábio, vestida de noiva Reprodução / Redes Sociais Convite de casamento de Fábio e Bruna Reprodução / Redes Sociais