Reprodução / Redes Sociais Fábio e Bruna entram no casamento





O influenciador digital Vitor Vieira Belarmino segue sendo procurado pela polícia. Ele é suspeito de atropelar e matar Fábio Toshiro Kikuda , 42 anos, no sábado, 13, no Rio de Janeiro. Fábio casara horas antes e morreu no local.



Confira abaixo o que se sabe sobre o caso:

O que se sabe sobre influenciador e dia do acidente?

De acordo com testemunhas, Vitor Vieira Belarmino estava ao volante. Ele é influenciador digital e tem mais de 280 mil seguidores.

A polícia do Rio de Janeiro encontrou o carro dele, um BMW, estacionado em condomínio de luxo no Recreio.

Além de Vitor, estavam no carro cinco mulheres. Elas afirmam que o homem não bebeu, não ultrapassou o limite de 70 km/h e causou o acidente por tentar ultrapassagem.

Vitor recebeu mandado de prisão, mas segue foragido. A polícia está em busca ativa e divulgou cartaz de "procura-se".

Como foi o acidente?

Fábio Toshiro Kakuda , 42 anos, tinha acabado de sair da festa de casamento dele com Bruna Villarinho . Dirigiram-se ao hotel no Recreio dos Bandeirantes, deixaram as malas no quarto e saíram para passear na orla antes de viagem de lua de mel.

Um vídeo mostra o casal atravessando a rua quando o carro de Vitor se aproxima rapidamente. Testemunhas afirmam que, além da velocidade, o homem praticava direção perigosa.

Como foi socorro de noivo?

A câmera de segurança flagrou o choque. Testemunhas disseram que Fábio foi jogado em direção ao para-brisa e dentro do carro.

Sem parar o carro, os ocupantes teriam empurrado Fábio para fora, deixara o corpo na via pública e fugiram do local.

Além de Vitor, tinha outras cinco mulheres no carro, e elas negam essa versão. De acordo com ela, o homem foi projetado para cima e rolou pelo lado esquerdo do veículo.

O primeiro auxílio veio de um funcionário do Samu que estava hospedado no hotel. Os socorristas que chegaram ao local primeiro confirmaram em nota: “carro já tinha se evadido.”

O motorista estava bêbado?

A polícia afirma que Vitor estava em alta velocidade. Embora as pessoas que estavam no carro com ele tenham afirmado que ele não consumiu drogas ou bebidas alcoólicas aquela noite, a porta e o banco do carro mostram manchas de vinho e taças quebradas.

O delegado escreveu, no pedido de prisão, que o motorista “possivelmente” estava bebendo, dado as evidências