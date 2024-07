Reprodução Casal e cadela foram vítimas de um incêndio





Um incêndio no último sábado (27) resultou na morte de um casal e sua cadela de estimação em um hotel de luxo na Praia de Iracema, em Fortaleza. O incidente ocorreu por volta das duas da manhã, quando as chamas começaram a consumir o quarto onde as vítimas estavam hospedadas.

Quem são as vítimas?



As vítimas, identificadas como Tarcisio Pires da Silva e sua esposa Karina Carla Silveira Sposito, eram de João Pessoa, Paraíba, mas residiam no hotel, que oferece quartos para inquilinos permanentes.

Segundo testemunhas, o casal fez pedidos desesperados de socorro enquanto o fogo se alastrava pelo apartamento.

Quem viu?



O incêndio foi testemunhado por dezenas de pessoas, que assistiram aos pedidos de socorro do casal. Hóspedes e moradores do hotel saíram rapidamente do local ao perceberem as chamas, resultando em leves ferimentos devido à correria nos corredores.

Como as vítimas morreram?



Karina Carla e a cadela do casal foram encontradas carbonizadas pelo Corpo de Bombeiros, enquanto Tarcisio Pires morreu ao cair do 10º andar. Testemunhas afirmam que o fogo o atingiu, levando-o a cair.

Investigação



Os investigadores estão apurando as causas do incêndio. Uma perícia está em andamento para descobrir o que originou o fogo e o que impediu a saída do casal do apartamento.

O Corpo de Bombeiros informou que o hotel possui todas as autorizações e alvarás de segurança necessários para seu funcionamento.





O que ocorreu com os outros hóspedes?



Por conta do incêndio, os moradores e hóspedes do hotel foram realocados em outras pousadas e hotéis próximos. Além do casal e da cadela, não houve mais feridos graves, mas o caso deixou a população que mora nas proximidades bem abalada.



