Na madrugada deste sábado (27), um incêndio atingiu um apartamento em um hotel na Avenida Almirante Barroso, em Fortaleza, resultando na morte de um casal e sua cadela de estimação. O fogo começou por volta das três da manhã, pegando os moradores de surpresa.

De acordo com testemunhas, os gritos de socorro das vítimas ecoaram pela rua, alertando moradores e passantes, que rapidamente correram para o hotel na tentativa de ajudar.

“O pessoal foi até o hotel e a porta da recepção estava trancada. Só depois de um tempo os funcionários apareceram e acionaram o alarme. As vítimas ficaram gritando na janela enquanto o fogo se alastrava", relatou uma testemunha ao Portal G1.

Apesar dos esforços para salvar os ocupantes do apartamento, a situação se agravou rapidamente.

Desesperado, o homem decidiu pular do 10° andar na tentativa de escapar das chamas, mas bateu nas grades e morreu devido aos ferimentos. Sua esposa e a cadela, que permaneceram no apartamento, também não conseguiram escapar e morreram no local.





Corpo de Bombeiros foi chamado

O Corpo de Bombeiros informou que as vítimas eram de João Pessoa (PB), mas residiam no hotel, que oferecia apartamentos para moradia de longa duração.

A perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio, e as investigações estão em andamento para determinar o que provocou as chamas.

